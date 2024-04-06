Стало известно, сколько россиян выбрали службу по контракту в 2024 году

С начала года на службу по контракту поступило более 100 тыс. человек. Об этом заявили в Минобороны страны. При этом за последние полторы недели в пунктах отбора фиксируется существенный рост числа желающих присоединиться к рядам Вооруженных сил.
В ходе собеседований, проведённых за последнюю неделю, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити холле».
Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2024 года планируется сформировать 2 общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.