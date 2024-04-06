Волонтёры из Башкирии собрали новую партию гуманитарного груза

Пока воины защищают Родину, труженики тыла заботятся о них. Волонтёры штаба имени Шаймуратова из Буздякского района собрали новую партию гуманитарного груза. Предметы быта, маскировочные сети, сухой душ и браслеты выживания. Всё это добровольцы вместе с сотрудниками реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ в скором времени отправят на передовую.

Пятиметровая нитка выдержит до 300 килограммов груза. Такой предмет – универсальный, и не раз выручал бойцов на передовой. Порядка 100 браслетов выживания изготовили сотрудники республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ. Гузель Нигматьянова в штабе в качестве волонтера трудится недавно, но уже за день может сплести от 10 до 15 штук.

На помощь пришли и ветераны. Азат Гарифуллин участвовал в афганской войне. Мужчина и сам хотел отправиться в зону спецоперации, но из-за проблем со здоровьем остался помогать бойцам в тылу.

В полевых условиях не всегда есть возможность помыться. Поэтому бойцы применяют сухой душ. Спецсредство позволяет использовать минимальное количество воды. В набор входит пропитанная гипоаллергенным гелем губка, одноразовое полотенце, ушные палочки и инструкция.

Некоторые пришли в штаб из-за чувства долга. Светлана Хазова две недели назад начала плести маскировочные сети. Её племянник ушёл добровольцем на СВО в 2022 году. Выполняя боевые действия, получил ранение и сейчас находится в московском госпитале. Родственница надеется, что в скором времени боец встанет на ноги и вернётся домой.

Штаб имени Шаймуратова в селе Буздяк расположен на базе Молодежного центра. Там же под руководством Василя Ахтямова был создан районный координационный совет по обеспечению и доставке гумпомощи в зону СВО, в который входит 12 сельских поселений. Волонтёры собираются каждую неделю и отрабатывают запросы, поступающие от бойцов.