В Башкирии участник СВО посетил волонтёрский штаб «Всё для Победы!»

В Башкортостане участник специальной военной операции посетил волонтёрский штаб «Всё для Победы!». Боец с позывным «520-й» решил лично поблагодарить волонтёров перед отправкой на передовую.

В зоне СВО он находится с самого начала. Проходил контрактную службу, а после увольнения вновь записался в ряды Вооруженных сил страны. Волонтеры вручили участнику специальной военной операции подарок — маскировочные сети, которые востребованы на линии боевого соприкосновения и помогают солдатам маскировать позиции или укрываться от дронов.