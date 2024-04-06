В Башкирии фонд «Защитники Отечества» ежедневно оказывает помощь участникам СВО

Помощь участникам специальной военной операции и их семьям ежедневно оказывают в фонде «Защитники Отечества». Так, во время отпуска по случаю ранения в отделение фонда в Иглино обратился боец с позывным «Оса».
Вопросы касались получения бесплатной юридической консультации, прохождения медицинской реабилитации и путевки в санаторий. Всю необходимую поддержку специалисты уже оказали. Кроме того, супруга бойца теперь в списке для бесплатного получения продукции «Молочной кухни».
Такая помощь оказывается по всему региону. Главная задача фонда «Защитники Отечества» — комплексная поддержка участников спецоперации и членов семей. В Баймакском отделении трудятся два социальных координатора. Именно они держат на контроле все обращения с момента подачи до полного их выполнения.