В Башкирии фонд «Защитники Отечества» ежедневно оказывает помощь участникам СВО

Помощь участникам специальной военной операции и их семьям ежедневно оказывают в фонде «Защитники Отечества». Так, во время отпуска по случаю ранения в отделение фонда в Иглино обратился боец с позывным «Оса».

Вопросы касались получения бесплатной юридической консультации, прохождения медицинской реабилитации и путевки в санаторий. Всю необходимую поддержку специалисты уже оказали. Кроме того, супруга бойца теперь в списке для бесплатного получения продукции «Молочной кухни».