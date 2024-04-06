В Уфе завершился турнир по каратэ памяти Ильяса Ишбаева

В Уфе завершился открытый городской турнир по каратэ, посвящённый памяти кавалера ордена Мужества Ильяса Ишбаева с позывным «Скала», который на СВО был снайпером. Военнослужащий получил смертельное ранение в одном из боев. На чемпионате соревновались как совсем юные спортсмены, для которых этот турнир был первым в карьере, так и ребята, представляющие сборную республики. Как связаны каратэ и театр, а также куда отправятся лучшие спортсмены региона, расскажем в следующем сюжете.

Слёзы и радость от победы. Этого всегда в достатке на детских турнирах по каратэ. Аделия Валиева одержала свою первую победу на соревнованиях. Девочка занимается каратэ уже 2,5 года, но до золота до этого ни разу не добиралась. В финале одержала уверенную победу, как считает сама спортсменка, в первую очередь, из-за подсказок тренера.

Учат научиться себя контролировать и не психовать, когда ты не можешь выиграть бой, поединок, у тебя осталось 10 секунд, нравится, что ты можешь сдавать на Кью, и мне самой нравится. Аделия Валиева, победитель кубка Уфы по карате

Из-за открытого статуса соревнований в Уфу приехали представители других городов. Например, Андрей Битунов привёз из Белорецка небольшую команду, которая регулярно завоёвывает медали на турнирах любого уровня. Любопытно, что сам наставник помимо каратэ занимается театральной деятельностью.

Изначально я с 14 лет посещал театральную студию, пришел не из карате в театр, а наоборот, мне не хватало физического труда, видимо. Первое время удавалось совмещать, сейчас клуб развивается, детей становится всё больше, я больше дал уклон на спорт, пока я приостановил деятельность театра, но в будущем постараюсь вернуться. Андрей Битунов, тренер по каратэ

Всего соревнования собрали 280 каратистов из 11 спортивных клубов региона. Лучших выявляли и самые юные спортсмены в возрасте 6–7 лет. Для них турнир — возможность получить соревновательный опыт и попробовать свои силы.

Цель — почтить память нашего воспитанника, коллеги, товарища по команде, башкирского спортсмена Ишбаева Ильяса, помимо этого есть спортивные цели — подготовка команд к участиям во всероссийских соревнованиях. Альберт Тамимдаров, председатель Федерации каратэ города Уфы