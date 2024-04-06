В Уфе завершился турнир по каратэ памяти Ильяса Ишбаева

В Уфе завершился открытый городской турнир по каратэ, посвящённый памяти кавалера ордена Мужества Ильяса Ишбаева с позывным «Скала», который на СВО был снайпером. Военнослужащий получил смертельное ранение в одном из боев. На чемпионате соревновались как совсем юные спортсмены, для которых этот турнир был первым в карьере, так и ребята, представляющие сборную республики. Как связаны каратэ и театр, а также куда отправятся лучшие спортсмены региона, расскажем в следующем сюжете.
Слёзы и радость от победы. Этого всегда в достатке на детских турнирах по каратэ. Аделия Валиева одержала свою первую победу на соревнованиях. Девочка занимается каратэ уже 2,5 года, но до золота до этого ни разу не добиралась. В финале одержала уверенную победу, как считает сама спортсменка, в первую очередь, из-за подсказок тренера.
Из-за открытого статуса соревнований в Уфу приехали представители других городов. Например, Андрей Битунов привёз из Белорецка небольшую команду, которая регулярно завоёвывает медали на турнирах любого уровня. Любопытно, что сам наставник помимо каратэ занимается театральной деятельностью.
Всего соревнования собрали 280 каратистов из 11 спортивных клубов региона. Лучших выявляли и самые юные спортсмены в возрасте 6–7 лет. Для них турнир — возможность получить соревновательный опыт и попробовать свои силы.
Младшие ребята готовятся к чемпионату города, который будет посвящён Дню Победы в мае. Более опытные и мастеровитые каратисты, входящие в сборную республики, отправятся в Казань на всероссийские соревнования. Кубок Ак Барса состоится в начале апреля.