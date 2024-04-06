Житель Башкирии организовал благотворительный концерт для бойцов СВО

Житель Шаранского района организовал благотворительный концерт для бойцов СВО. Мероприятие прошло в селе Нижнезаитово. Инициатором концерта выступил уроженец села, певец, музыкант, волонтёр Денис Суфьянов.

На мероприятии прозвучали песни поэта и композитора Рафаэля Игдиева, а также жительницы сельского поселения Зинфиры Зайдуллиной. Деньги, собранные от продажи билетов, направлены на помощь бойцам СВО и волонтёрскому клубу «Плетем Победу» из Туймазинского района, который передал Шаранскому району маскировочные сети, костюмы «Леший» и окопные свечи.

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