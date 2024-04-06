Радий Хабиров совершил рабочую поездку по столице Башкирии

Их будут искать до последнего. Вот уже восьмой день продолжаются поиски пропавших школьников из Уфы Павла Паличева и Дамира Адигамова. Сегодня с работой оперативного штаба, специально организованного волонтёрами и управлением МВД, ознакомился Глава Башкортостана. Помимо этого, Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по столице республики, оценил ход ямочного ремонта и посетил ряд социальных объектов.

Асфальтобетонные заводы ещё не запущены. Ямы на дорогах могут, конечно, и подождать, чего не скажешь о водителях. Чтобы не испытывать их терпения, дорожники к ямочному ремонту приступили ещё до таяния снега. Латать изъяны на дорогах в холодную погоду позволяет специальная техника – рециклеры асфальта.

Снег растаял, и проблемы, как говорится, обнажились. Это не только ямы на дорогах, но и мусор, скопившийся за зиму. С тем, как решаются оба вопроса, ознакомился глава республики. Сегодня в Уфе как раз стартовали традиционные субботники, на которые вышли порядка 60 тысяч человек.

Зима в этом году была очень сложная. Вижу это и по обращениям жителей. Поэтому сейчас на деле посмотрели, как идёт ямочный ремонт дорог. Фактически его начали ещё в феврале. Асфальтовые заводы в республике ещё не запустили, поэтому с учётом погоды используем холодные смеси. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Заехал сегодня глава республики и в Центр образования № 40 города Уфы. Там развернулся оперативный штаб по поиску пропавших Павла Паличева и Дамира Адигамова. Школьников ищут уже 8-й день.

В оперативном штабе Радия Хабирова ознакомили с ходом поисковой операции. Поговорил глава республики не только с силовиками и волонтёрами отряда «ЛизаАлерт», но и с родителями пропавших детей.

Уже меньше чем через два месяца начнется летняя оздоровительная компания. К приёму детей в новом сезоне готовится и детский лагерь «Чайка», расположенный в черте города. Сейчас здесь строится второй по счету быстровозводимый модульный корпус. С тем, какие условия будут созданы для детей, главе республики рассказали на примере аналогичного недавно построенного здания. Здесь есть и специально оборудованные комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году Уфа примет международный форум «Россия — спортивная держава». Основной площадкой проведения масштабного события должен стать уфимский Дворец борьбы. В ходе рабочей поездки по столице республики глава Башкортостана проинспектировал ход работ на объекте. Особое внимание в этот раз Радий Хабиров уделил благоустройству прилегающей территории.

Здесь будет футбольное поле, баскетбольная площадка, парковая зона. Зимой обязательно зальём каток. То есть, получится многофункциональный комплекс, связанный не только с борьбой, – подчеркнул Радий Хабиров. – Пока мы идём в графике, сдать объект планируем осенью 2024 года. Открытие Дворца борьбы состоится в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан