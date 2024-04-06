В Башкирии за прошедшие сутки поступило 60 сообщений о подтоплении

В республике за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов «Системы-112» поступило 60 сообщений о подтоплениях. Максимальный подъём воды наблюдали на реке Уршак возле Булгаково Уфимского района, на реке Сим в районе населённого пункта Глуховка Иглинского района, на реке Буй в селе Амзя г. Нефтекамска, на Белой в селе Бугульчан Куюргазинского района.