В Уфе продолжаются разбирательства с дольщиками ЖК «Вишня»

Вместо новоселья — судебные заседания. Дольщики жилого комплекса «Вишня» продолжают борьбу за свои права. На этот раз с новым конкурсным управляющим. От него пришло около 200 жалоб в адрес собственников и строительной компании. Он требует аннулировать право собственности. Два года назад за ЖК «Вишня» взялась компания «Оникс» после банкротства «Башстройкомплекта».

Им пришлось не только завершать стройку, но и сносить дома, возведенные недобросовестной компанией, и отстраивать их заново. С обманутыми дольщиками заключались договоры. Одни предпочли дождаться окончания строительства и получения квартиры, другие соглашались получить выплаты. В настоящее время из 11 домов введены в эксплуатацию 7.