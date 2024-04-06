В Уфе продолжаются разбирательства с дольщиками ЖК «Вишня»

Вместо новоселья — судебные заседания. Дольщики жилого комплекса «Вишня» продолжают борьбу за свои права. На этот раз с новым конкурсным управляющим. От него пришло около 200 жалоб в адрес собственников и строительной компании. Он требует аннулировать право собственности. Два года назад за ЖК «Вишня» взялась компания «Оникс» после банкротства «Башстройкомплекта».
Им пришлось не только завершать стройку, но и сносить дома, возведенные недобросовестной компанией, и отстраивать их заново. С обманутыми дольщиками заключались договоры. Одни предпочли дождаться окончания строительства и получения квартиры, другие соглашались получить выплаты. В настоящее время из 11 домов введены в эксплуатацию 7.
Как пояснили в Минстрое республики, мнение Фонда развития территорий в процессе смены конкурсного управляющего не учитывалось. Так что помимо отмены исков будет вновь подниматься вопрос о смене конкурсного управляющего. О том, что жалобы будут отозваны, сообщил также представитель компании «Башстройкомплект».