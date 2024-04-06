В Башкирии полицейского задержали за получение взятки

Сотрудник МВД по городу Октябрьскому, при этом сам служил в отделе по противодействию коррупции. Установлено, что он через знакомого потребовал от местного жителя 1 млн рублей за прекращение в отношении него материалов проверки по факту возможной причастности к совершению мошеннических действий.
По договоренности посредник оставлял себе 20% от требуемой суммы, а остальное получал 36-летний злоумышленник. При передаче взятки в размере 800 тысяч рублей полицейского задержали с поличным оперативники УФСБ. Следком возбудил уголовное дело. Сейчас полицейский под домашним арестом. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что их сотрудник уже уволен.