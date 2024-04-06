В Уфе подвели итоги конкурса «Рыцарь леса»

Масштабный конкурс проводится более 30 лет, победителей награждают раз в два года. Организаторами мероприятия выступают Фонд охраны диких животных памяти Олега Зиганшина и Башкирское отделение Русского географического общества.
Награды получили инспекторы по охоте, рыболовству, лесничие, работники особо охраняемых природных территорий, научно-исследовательских центров, писатели и журналисты. Работа по охране природы — очень опасная и требует большого мужества, отмечают организаторы.
В рамках мероприятия прошла научно-практическая конференция «Вопросы охраны и защиты диких животных и природы». На нём выступили известные ученые, представители органов исполнительной власти. Также в ходе делового разговора были рассмотрены важные природоохранные проекты в Башкортостане.