В Уфе подвели итоги конкурса «Рыцарь леса»

Масштабный конкурс проводится более 30 лет, победителей награждают раз в два года. Организаторами мероприятия выступают Фонд охраны диких животных памяти Олега Зиганшина и Башкирское отделение Русского географического общества.

Награды получили инспекторы по охоте, рыболовству, лесничие, работники особо охраняемых природных территорий, научно-исследовательских центров, писатели и журналисты. Работа по охране природы — очень опасная и требует большого мужества, отмечают организаторы.