В Уфе прошли первые субботники

Первые общегородские субботники развернулись по всей башкирской столице. В коллективной уборке принимают участие сотрудники предприятий, организаций и учреждений, муниципальные служащие и просто неравнодушные горожане. Привести город в порядок планируют уже к 1 мая.

Вместо строгих офисных костюмов – спортивные. Сменить дресс-код сегодня не просто можно, но и нужно, чтобы не запачкаться во время уборки. Лопатами, мешками и граблями вооружились муниципальные работники.

Среди первых на субботник вышли жители Ленинского района Уфы. Желающих набралось несколько десятков — это в том числе сотрудники предприятий и управляющих организаций. Прямо на месте участников кормили солдатской кашей. Субботник стартовал одновременно на нескольких участках в каждом районе города. Так, от мусора очистили улицу Революционную.