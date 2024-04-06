Девочка из Уфы победила в конкурсе красоты «Юная Мисс Россия 2024»

9-летняя девочка из Уфы привезла в Башкортостан корону с конкурса красоты «Юная мисс Россия 2024». Адель Ильясова завоевала победу в возрастной категории «мини». Конкурс прошел в Москве в рамках фестиваля красоты, моды и таланта «World Russian Beauty 2024». О том, кто эта юная красавица и как она попала в мир «бьюти», расскажет Аделина Ахметшина.

Адель — ученица 3 класса Башкирской гимназии № 158 имени Мустая Карима. У нее расписан каждый день — девочка крайне активна. Мир мини-мисс не состоит из кукол — она занимается легкой атлетикой и играет в шахматы.

Спорт и шахматы — не предел. Девочка усердно изучает китайский язык, чтобы в будущем исполнить свою мечту.

Адель — гордость родителей. Красавица успевает учиться, посещать кружки, помогать по дому и заботиться о сестре Карине, которой скоро исполнится 2 года. А мама с папой стараются делать всё для счастья и комфорта семьи.

Одна заявка на проект меняет жизнь. Путь в мир красоты у девочки начался случайно. В октябре прошлого года друзья семьи предложили отправить заявку на конкурс «Юная красавица России Республики Башкортостан», который состоялся в Уфе.

И вот Адель неожиданно для нее самой и родителей стала победительницей, а в подарок получила возможность участия в конкурсе «ЮНАЯ МИСС РОССИЯ». Так она открыла в себе новый талант и оказалась в Москве на масштабном мероприятии.

В столице России конкурс прошел в несколько этапов: дефиле в спортивном образе, национальном костюме и в вечернем платье. В первый день состоялась репетиция, во второй — финал, а в третий — награждение. Ильясовы очень ответственно отнеслись к подготовке.