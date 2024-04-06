В Уфе открыли мемориальную доску в честь заслуженного тренера Алексея Абелева

В Уфе открыли мемориальную доску в честь заслуженного тренера РСФСР Алексея Абелева. Алексей Максимович внес значительный вклад в развитие спортивной гимнастики в Республике Башкортостан. На гимнастическом небосклоне он зажег не одну звезду, воспитал 36 мастеров спорта.

Мемориальную доску установили на фасаде дома по улице Зорге, 35, в котором и жил прославленный тренер. Посетила открытие мемориальной доски и старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Напомним, что прямо сейчас в Уфе продолжается первенство страны по спортивной гимнастике.