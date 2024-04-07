Под Уфой эвакуировали 14 человек

В МЧС по Башкирии сообщили, что спасатели эвакуировали 14 человек из садовых товариществ «Тихий остров» и «Родник» под Уфой. Территории населенных пунктов затопило паводковыми водами.

Также в результате ледового затора подтопление произошло в деревне Байназарово Бурзянского района. Там затопило 10 придомовых территорий и 1 жилой дом. В зоне подтопления находились 13 человек. Они были эвакуированы спасателями. Жильцы временно остановились у родственников.