В Башкирии затопило территории 20 муниципалитетов

В Башкирии продолжается борьба с паводком. За последние сутки в экстренные службы поступило 44 сообщения о подтоплениях. За весь сезон таких обращений насчитывается уже 802.
Максимальные подъёмы уровня воды за сутки отмечаются:
— на реке Белой возле Монумента Дружбы в Уфе: вода поднялась на 85 см, текущий уровень составил 269 см, выход на пойму - 600 см;
— на реке Белой в Бирске - на 75 см. Текущий уровень воды составил 377 см, неблагоприятный уровень 910 см;
— на реке Ашкадар в Стерлитамаке динамика уровня воды +70 см, а текущий уровень 585 см. В настоящее время вода вышла на пойму, ситуация под контролем.
— река Уфа возле деревни Укман Благовещенского района поднялась на 63 см, уровень 237 см, выход реки на пойму 756 см.
На контроле остаются 46 случаев подтоплений в 20 муниципалитетах (всего их 63): Бакалинский, Баймакский, Белорецкий, Бижбулякский, Бурзянский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Кугарчинский, Куюргазинский, Краснокамский, Миякинский, Стерлитамакский, Туймазинский, Уфимский, Хайбуллинский, Чишминский, Чекмагушевский районы и в городах Уфа и Стерлитамак.
Из них 17 случаев подтопления автодорог, 13 случаев подтопления низководных мостов, остальные случаи, связанные с подтоплением 4 жилых домов, 99 придомовых территорий и 1998 садовых участков и 202 садовых домов.