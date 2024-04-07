Группа бойцов из Башкирии отправилась в зону СВО

7 апреля от ледового комплекса «Уфа-арена» в зону специальной военной операции отправилась большая группа бойцов.
Все они - военнослужащие добровольческого мотострелкового батальона «Башкортостан», у которых на родной земле закончился отпуск.
Во время церемонии восемь бойцов были награждены медалями Шаймуратова. С некоторыми из бойцов пообщались корреспонденты газеты «Республика Башкортостан».
Бойца с позывным «Иса» из Белокатайского района окружает около десяти родных. Он улыбается, мол, меня всегда так дружно провожают, особенно младшая дочка, родная сестра, племянник, младшая сестренка, брат, зять. У старшей дочери маленький ребенок, проводила в деревне.
— Я работал в Уфе в штабе на Айской, 63 и набирал добровольцев в полк «Башкортостан», — говорит «Иса». — В какой-то момент мне стало стыдно перед ребятами. Они едут, а я нет. И принял решение. Тем более служил в горячих точках. Тяжело бывает. Но будем работать ради Победы.
Всегда доходит гуманитарная помощь, я сам довожу до первой линии. Когда уезжали, было холодно. Сейчас скоро потеплеет. Сейчас особенно нужны окопные свечи и зеленые масксети. Еду нам не надо, спасибо! Очень много присылают земляки. Самое главное, что нам нужно, это удача и тепло от родных!
Его дочь-восьмиклассница просто и мудро сказала: «Мой папа военный человек, столько служил, поэтому объяснимо его решение. Он мне еще не говорил, а я уже знала, что он поедет. Не мог стоять в стороне».
Боец с позывным «Матрос» из Салаватского района «срочку» отслужил в морфлоте.
— Много молодежи уходит, у меня трое сыновей, — объясняет «Матрос» одну из причин подписания контракта. — Я пошел за них и ради четырех внучек и двух внуков. У нас в роду все многодетные. В башкирских батальонах у меня служили пять племянников, к сожалению, двоих привезли и похоронили.
У нас во взводе все сплоченные, друг друга поддерживают. Раненых сразу выносим с поля боя, не оставляем. В нашем полку только из моего родного села Мурсалимкино восемь военнослужащих. Из Салаватского района тоже много. Знаю, пополнение недавно пришло.
Из гуманитарной помощи приятно получать гостинцы с Родины. Скоро, как все деревья позеленеют, в большом количестве нужны будут зеленые маскировочные сети. Мы скинулись и сами купили квадракоптер для роты. В батальонах полка тоже появились отряды по беспилотникам, которые ведут разведку.