Группа бойцов из Башкирии отправилась в зону СВО

Всегда доходит гуманитарная помощь, я сам довожу до первой линии. Когда уезжали, было холодно. Сейчас скоро потеплеет. Сейчас особенно нужны окопные свечи и зеленые масксети. Еду нам не надо, спасибо! Очень много присылают земляки. Самое главное, что нам нужно, это удача и тепло от родных!