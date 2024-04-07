Радий Хабиров отметил возможность досрочного приведения Уфы в порядок после зимы

Привести в порядок город после зимы можно еще раньше. Об этом во время рабочей поездки по Уфе накануне сказал глава республики. Изначально планировалось вычистить столицу от накопившегося за зиму мусора к 1 мая, но в связи с тем, что снег практически сошёл, вполне можно справиться до 15 апреля, отметил руководитель региона. Как раз в минувшую субботу стартовали традиционные общегородские субботники.

Ознакомился Радий Хабиров и с тем, как в Уфе решается вопрос с ликвидацией дорожных изъянов. Асфальтобетонные заводы пока еще не запущены. Поэтому ямочный ремонт делают, применяя холодную и литую асфальтобетонною смесь. Помогает в этом специальная техника – рециклеры асфальта.

Зима в этом году была очень сложная. Вижу это и по обращениям жителей. Поэтому сейчас на деле посмотрели, как идёт ямочный ремонт дорог. Фактически его начали ещё в феврале. Асфальтовые заводы в республике ещё не запустили, поэтому с учётом погоды используем холодные смеси. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе рабочей поездки по Уфе Радий Хабиров заехал и в детский оздоровительный лагерь «Чайка», где ознакомился с созданными для отдыха детей условиями в новом быстровозводимом модульном корпусе. Сейчас там строится еще одно аналогичное здание. А вот уфимский дворец борьбы будет не просто украшением, но и гордостью столицы республики. Объект откроют к 450-летию Уфы. В этом году он станет основной площадкой проведения международного форума «Россия – спортивная держава». Глава республики проинспектировал ход работ, уделив в этот раз отдельное внимание благоустройству прилегающей территории.