В Башкирии на контроле МЧС находятся 46 случаев подтопления

Избежать повторения чрезвычайной ситуации в Оренбургской области. На контроле Главного управления МЧС России по Башкортостану находятся 46 ситуаций в 20 районах и городах республики, связанных с затоплением жилых домов и придомовых участков, СНТ и переливов автомобильных дорог. В ряде населённых пунктов большая вода уже отступает, но пик половодья в регионе ещё не пройден.

Проигнорировав запрещающие знаки, владелец этого автомобиля выехал на затопленный участок дороги Акъяр – Сибай, за что чуть не поплатился своей жизнью и жизнью двух пассажиров. Большая вода снесла легковушку в кювет. Достать машину удалось лишь спасателям при помощи спецтехники.

Мощь стихии можно оценить по кадрам, где десятки кубометров воды в секунду сбрасывают с Таналыкского водохранилища. Пять сифонов открыты уже больше недели. Такого раньше не было.

В последний раз большая вода заходила в деревню Илячево на границе с Оренбургской областью в 1998 году. И спустя четверть века из-за обильных осадков река Туратка, что втекает в Таналык, вновь вышла из своих берегов. Жители были готовы и помогли друг другу.

В постоянной готовности находятся и спасатели. На водоемах организовано дежурство. Ведется круглосуточный мониторинг уровня рек. Чтобы избежать ледяных заторов, проведены взрывные работы. А из подтопленных подворий людей эвакуируют в безопасные места.

Содействие сотрудникам МЧС оказывают и местные жители. У многих наготове были плавсредства, которыми на неделе пришлось воспользоваться, чтобы вывезти из зоны подтопления людей, попавших в беду.