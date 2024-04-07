Индекс промпроизводства Башкирии за пять лет вырос почти на 20%

Индекс промышленного производства в Башкортостане вырос почти на 20% за последние пять лет. Это выше темпов по стране и в Приволжском федеральном округе. Республика уверенно движется вперед. Даже если посмотреть на ситуацию с начала текущего года, рост производства составил более 9%, что опять же выше среднероссийских показателей. Несмотря на экономическое давление Запада, поддержка республики помогает предприятиям не просто оставаться на плаву, но и развиваться.

Уфимский трансформаторный завод – один из крупнейших в Восточной Европе. Площадь только основного корпуса как пять футбольных полей. Впрочем, и этого уже мало. Чтобы удовлетворить растущий спрос от заказчиков, на предприятии намерены расширить производственные мощности.

В данный момент идёт процесс набора заказов на этот год и на 2025. В целом в текущем году мы выглядим намного лучше, чем в прошлом. У нас план роста в 1,5 раза. В целом до конца года загрузка завода будет 80-90 трансформаторов до декабря. Дмитрий Пырков, директор Уфимского трансформаторного завода

Именно в сфере производства электрооборудования фиксируется наибольший рост производства с начала года – почти 170 процентов. Чем больше заказов, тем больше требуется сотрудников. На трансформаторном заводе сейчас работают почти 400 человек. Причем много молодежи, которых на предприятии обучают более опытные сотрудники.

Что самое удивительное, это на завод и не похоже. Здесь светло и чисто. Я когда сюда пришёл, даже не поверил, что такое существует. Всё чисто и опрятно. Рустэм Музипов, намотчик катушек 4 разряда

Рост производства отмечают и на Кумертауском авиапредприятии. Если пять лет назад КумАПП был в глубоком кризисе, теперь завод, что называется, набирает высоту. Помимо вертолетов, здесь наладили выпуск и беспилотных машин. Горизонт планирования по обеспеченности заказами просматривается до 2030 года. Основная масса – для нужд оборонной отрасли, при этом большая работа проводится и по выпуску продукции гражданского назначения.

За пять лет в республике удвоили объемы производства в легкой и деревообрабатывающей промышленности. В полтора раза увеличили объемы в мебельном секторе. Основа такого развития – энергетическая инфраструктура. За пятилетку ежегодные инвестиции в нее выросли на 62%, превысив 8 млрд рублей.

Сегодня уверенно и стабильно заместили санкционное давление. Те меры поддержки, которые мы вкладывали в прошлом году, они сейчас дают свои результаты в рамках новых производств. Если брать конкретно завод электрооборудования, он начал активно работать. Три года назад загрузка была 3%, сейчас почти полностью загружен. Ожидаем выхода больших трансформаторов. По всем направлениям отрабатываем. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства республики, министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана