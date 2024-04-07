В Башкирии до конца года построят 131 модульный ФАП

В Башкортостане к концу года построят ещё 131 модульный фельдшерско-акушерский пункт. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» возводят учреждения, оснащают и проводят капитальный ремонт. Например, за несколько лет в Башкортостане уже установили 351 модульный ФАП.
В этом году дополнительно запущена региональная программа, благодаря чему благоустроят уфимские медицинские заведения. Этот проект рассчитан на шесть лет. Общий объём финансирования составит 8 млрд рублей, из которых 500 миллионов освоят в текущем году.
Туда же, где нет стационарного, приедет ФАП на колёсах. В Мишкинском районе новый мобильный фельдшерский пункт объехал 36 деревень. Он начал функционировать несколько месяцев назад и в нём приняли почти 400 человек. Выезды осуществлялись в первую очередь в отдаленные населенные пункты. Таких мобильных комплексов по республике уже 49. На борту есть все необходимое – можно сделать экспресс-анализ, оказать экстренную помощь. Внутри он разделен на два помещения, в которых проводят первичный осмотр, диагностику и необходимые процедуры.