В Башкирии сохранится теплая и дождливая погода

По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, начало рабочей недели в республике будет дождливым.

Сегодня, 8 апреля, в некоторых районах региона пройдут небольшие дожди, по западу до умеренных. Ветер юго-западный умеренный. Воздух прогреется до +5, +10.

В среду, 10 апреля, также возможны дожди, а в северных районах Башкирии – дожди со снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5, днем от +6 до +11 градусов.