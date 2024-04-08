В Уфе сгорела точка общепита: пострадал пожилой мужчина

Минувшей ночью в башкирской столице загорелось в кафе «Маяк» на улице Цимлянской. Пожар удалось ликвидировать в течение получаса.

По данным пресс-службы МЧС по региону, данная точка общественного питания не эксплуатируется. На момент прибытия пожарных открытым пламенем полыхало одноэтажное дощаное здание на площади 30 «квадратов».

К сожалению, во время тушения пострадал 76-летний мужчина. Он получил ожоги головы, но от госпитализации отказался.

Причины и обстоятельства произошедшего установит дознаватель МЧС России.