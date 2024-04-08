В Башкирии стрелявшего в кафе до сих пор разыскивают

Стрелка из Ишимбая разыскивают правоохранители. Об этом информирует пресс-служба СУ Следкома по республике.

По предварительной версии, в выходные в местном кафе произошел конфликт: повздорили две компании. Один из участников ссоры выстрелил из пистолета. В результате потасовки пострадал 23-летний посетитель.

Стрелок скрылся с места преступления, а пострадавшего доставили в стационар, где он скончался, не приходя в сознание.

Известно, что подозреваемый – владелец кафе и шашлычной.