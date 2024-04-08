В Башкирии продолжатся взрывные работы на реках

По состоянию на 8 апреля на контроле МЧС по республике находятся 46 ситуаций в 20 муниципальных образованиях, где затоплены три жилых дома, 138 придомовых участков, 1254 садовых участков и 115 садовых домов.

Также в зоне внимания спасателей 21 участок автодорог и 13 низководных мостов. Из Давлекановского района в пункты временного размещения доставили 7 человек, четверо из которых дети.

За сутки проведены взрывные работы на реке Белой из-за затора льда на участках воды около населенных пунктов Тимирово, Старомунасипово, Набиево Бурзянского района. На сегодняшний день запланированы взрывные работы в деревне Нижний Авзян Белорецкого района и селе Большеустьикинское Мечетлинского района. пресс-служба МЧС по Башкирии

По данным ведомства, сегодня ожидается подтопление автомобильных дорог в Мечетлинском районе, придомовых территорий в Иглинском районе и в городе Октябрьском.