Глава Башкирии поручил оказать поддержку жителям Оренбургской области

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров напомнил о необходимости организации помощи Оренбургу, который серьезно пострадал от паводка.

Фото №1 - Глава Башкирии поручил оказать поддержку жителям Оренбургской области

Напомним, 5 апреля в Орске паводковые воды прорвали насыпную дамбу на Ириклинском водохранилище. Из опасной зоны эвакуировали более 2 тысяч человек.   

Как сообщает МЧС России, за минувшие сутки в Оренбургской области подтоплены около 4 тысяч домов, 8,7 тысячи приусадебных участков, более 6,1 тысячи жителей покинули свои дома.

Радий Хабиров поручил оказать поддержку соседнему региону.

Это наши добрые соседи, и они в беде оказались. Значит, им надо помогать. Что просят – то и отправляйте. Потом разберемся. Все у нас есть. Воду надо, значит, качайте ее и отправляйте. Пусть санатории нам помогут.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: скриншот трансляции  

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