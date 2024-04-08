Глава Башкирии поручил оказать поддержку жителям Оренбургской области

Это наши добрые соседи, и они в беде оказались. Значит, им надо помогать. Что просят – то и отправляйте. Потом разберемся. Все у нас есть. Воду надо, значит, качайте ее и отправляйте. Пусть санатории нам помогут.

Радий Хабиров, Глава Башкирии