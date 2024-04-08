Глава Башкирии поручил оказать поддержку жителям Оренбургской области

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров напомнил о необходимости организации помощи Оренбургу, который серьезно пострадал от паводка.
Напомним, 5 апреля в Орске паводковые воды прорвали насыпную дамбу на Ириклинском водохранилище. Из опасной зоны эвакуировали более 2 тысяч человек.
Как сообщает МЧС России, за минувшие сутки в Оренбургской области подтоплены около 4 тысяч домов, 8,7 тысячи приусадебных участков, более 6,1 тысячи жителей покинули свои дома.
Радий Хабиров поручил оказать поддержку соседнему региону.
Фото: скриншот трансляции