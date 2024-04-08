В Уфе прошла IV Всероссийская археологическая конференция

В Уфимском исследовательском центре состоялась IV Всероссийская археологическая конференция. Её участниками стали школьники с 7 по 11 классы — победители региональных историко-археологических совещаний и олимпиад.

Такие встречи организованы с 2020 года и ранее проводились в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В очном режиме школьники представили свои доклады, в которых рассказывают об исторических ископаемых.