В Уфе прошла IV Всероссийская археологическая конференция

В Уфимском исследовательском центре состоялась IV Всероссийская археологическая конференция. Её участниками стали школьники с 7 по 11 классы — победители региональных историко-археологических совещаний и олимпиад.
Такие встречи организованы с 2020 года и ранее проводились в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В очном режиме школьники представили свои доклады, в которых рассказывают об исторических ископаемых.
Кроме того, в рамках конференции также были проведены фестиваль видеофильмов о деятельности детских археологических объединений и «круглый стол» для педагогов, занимающихся школьной археологией.