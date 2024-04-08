В Уфе прошёл фестиваль вокального искусства памяти Салавата Низаметдинова

В Уфе состоялся Республиканский фестиваль вокального искусства памяти Салавата Низаметдинова. Его участниками стали исполнители с ограниченными возможностями здоровья. В течение жизни Салават Низаметдинов неоднократно поддерживал начинающих незрячих исполнителей. Среди выступающих оказались как просто ценители творчества композитора, так и его знакомые и ученики.
Вокальные ансамбли, коллективы и солисты спели произведения разных жанров. Мероприятие прошло в формате конкурса. Участников оценивали деятели культуры и мастера искусств Башкортостана. Фестиваль вокального искусства стал частью Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Республике Башкортостан.