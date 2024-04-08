Радий Хабиров рассказал о действующих в Башкирии мерах поддержки участников СВО

В Башкирии продолжают поддерживать участников спецоперации и членов их семей. Помимо федеральных мер, в республике действует собственный пакет: всего в регионе их насчитывается 39. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Он отметил, что в прошлом году регион направил на поддержку участников СВО 5,1 млрд рублей. В этом году из бюджета республики на эти цели будет выделено 6,1 млрд рублей.

Радий Хабиров подвел краткие итоги реализации этих мер поддержки:

- около 5 тыс. детей участников СВО бесплатно посещают детские сады, 3,9 тыс. детей – кружки, 6,4 тыс. школьников и студентов колледжей обеспечены бесплатным питанием, 13,5 тыс. школьников и студентов пользуются бесплатным проездом, 2,6 тыс. детей отдохнули в лагерях;

- 3,9 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. детей, воспользовались правом на санаторно-курортное лечение;

- 1,3 тыс. семей получили древесину для отопления по льготным ставкам, 470 человек – сертификаты на газификацию;

- 1,1 тыс. семей обратились за социальными услугами;

- 365 человек получили сертификаты на обучение по востребованным профессиям, 44 из которых – участники спецоперации;

- 1,4 тыс. человек получили льготу по транспортному налогу за 2022 год;

- большое количество бойцов и членов их семей обратились за бесплатной помощью к психологам и юристам.

Что касается новых мер поддержки, то уже 23 семьи компенсировали обучение детей в колледжах, 72 – встали на очередь на получение бесплатного участка, 48 родных и близких наших бойцов СВО, проходящих лечение в московских госпиталях, воспользовались правом бесплатного проживания в номерном фонде в нашем Полпредстве.

Кроме того, Радий Хабиров отметил, что в ближайшее время республика начнет выдавать сертификаты на реабилитацию номиналом 52 478 рублей.

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки участников СВО и членов их семей, действующих в Башкирии, можно здесь.