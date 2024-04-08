Радий Хабиров поручил помочь садоводам после половодья

В Башкирии средства, выделяемые на помощь садовым товариществам, будут направлены в первую очередь на благоустройство территорий, которые могут пострадать в этом году в период половодья.  

Фото №1 - Радий Хабиров поручил помочь садоводам после половодья

Об этом сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил руководитель республики Радий Хабиров. Поручение от Главы региона получил Минсельхоз: не оставлять садоводов один на один с их бедами, уточнить, где размыты дороги и повреждены трансформаторы. Спасателям поручено быть в тесном контакте с населением.   

У нас в основном подтоплены садовые участки. И я предлагаю те деньги, которые мы выделяем для наших садоводов, направить на благоустройство после паводка. Где-то дороги размоет, где-то трансформаторная станция пострадает. Это Кармаскалинский, Иглинский район, Уфа... Не оставим с серьезными проблемами садоводов.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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