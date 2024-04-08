Радий Хабиров поручил помочь садоводам после половодья

В Башкирии средства, выделяемые на помощь садовым товариществам, будут направлены в первую очередь на благоустройство территорий, которые могут пострадать в этом году в период половодья.

Об этом сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил руководитель республики Радий Хабиров. Поручение от Главы региона получил Минсельхоз: не оставлять садоводов один на один с их бедами, уточнить, где размыты дороги и повреждены трансформаторы. Спасателям поручено быть в тесном контакте с населением.