В Башкирии зафиксировали всплеск интереса к спорту

«Мы видим, как важен спорт для жителей региона по высокому интернет-трафику во время игр и соревнований. К примеру, в дни домашних матчей “Салавата Юлаева” болельщики используют на “Уфа Арене” больше 250 Гбайт данных. Однако не у всех есть возможность выезжать на встречи любимых команд. Тем важнее предоставить качественную связь даже в отдаленных районах. В этом году наша компания запустила связь 4G в 116 небольших селах в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства”. Это позволяет еще большему числу абонентов следить за новостями спорта с максимальным комфортом», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.