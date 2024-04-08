В Башкирии зафиксировали всплеск интереса к спорту

Жители республики начали активнее следить за спортивными новостями. С начала года ежемесячный трафик на тематические интернет-ресурсы увеличился в 2,2 раза. О тренде сообщили аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 15 востребованным сайтам.
Как показывает big data оператора, в среднем на спортивные порталы ежедневно приходится около 220 Гбайт данных из Башкирии. Этот объем можно сравнить со 160 фильмами в разрешении для смартфона. В дни важных соревнований цифра взлетает в 3,5 раза. Как правило, жители региона узнают новости на «Матч-ТВ», Sports.ru и Сhampionat.com — на эти ресурсы направлен максимум дата-трафика из республики.
В 2024 году пользователи из Башкирии активнее всего следили за спортивными событиями 29 февраля и 10 марта. В эти дни уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» бился с «Трактором» из Челябинска в рамках плей-офф КХЛ. Еще одной заметной датой стало 14 марта, когда прошли игры «Локомотив» — «Балтика» и «Спартак» — «Оренбург» в одной четвертой Кубка России по футболу. А в 2023 году башкортостанцы чаще обновляли ленту с новостями 11 июня, во время игры футбольного клуба «Краснодар» против ЦСКА в Суперфинале.
Тем не менее, Башкирия остается «хоккейной» республикой. Ежемесячный трафик из региона на сайты клубов КХЛ в 16 раз превосходит трафик на интернет-площадки российских футбольных клубов. Основной объем забирает ХК «Салават Юлаев», однако также башкортостанцы с интересом следят за успехами «Металлурга» из Магнитогорска, «Ак Барса» из Казани и «СКА» из Санкт-Петербурга.
«Мы видим, как важен спорт для жителей региона по высокому интернет-трафику во время игр и соревнований. К примеру, в дни домашних матчей “Салавата Юлаева” болельщики используют на “Уфа Арене” больше 250 Гбайт данных. Однако не у всех есть возможность выезжать на встречи любимых команд. Тем важнее предоставить качественную связь даже в отдаленных районах. В этом году наша компания запустила связь 4G в 116 небольших селах в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства”. Это позволяет еще большему числу абонентов следить за новостями спорта с максимальным комфортом», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.