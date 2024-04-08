Активисты и депутаты Башкирии провели субботник на мемориале «Братская могила»

Активисты и депутаты из Башкортостана провели субботник на Мемориале «Братская могила», где захоронен легендарный Минигали Шаймуратов. Напомним, памятник располагается в городе Петровское в Луганской народной республике.
Заложили цветник из 150 кустовых роз из Башкортостана вместе с кадетами местной 22-й школы имени Шаймуратова г. Петровское и участниками СВО из батальона Шаймуратова.
Посетили место гибели легендарного генерала в селе Штеровка на Романовских скалах и памятник Башкирским конникам в Петровском. Около него договорились с главой Красного Ключа Сергеем Соловьевым совместными усилиями обустроить сквер.