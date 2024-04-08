В Башкирии детский сад выиграл грант в конкурсе «Стерлитамак – наш общий дом»

В Стерлитамаке детский сад №90 выиграл грант в конкурсе «Стерлитамак — наш общий дом». Состязания проходили уже в третий раз. Первое масштабное состязание, направленное на развитие города и создание комфортной среды. Об этом говорит увеличенная до 20 млн рублей сумма грантов. Так, одним из победителей конкурса стал детский сад №90. На финансовую поддержку организация закупила необходимое оборудование для занятий с детьми.

Сделать оригами в виде ракеты, а главное — правильно. Семилетние Софья и Ваня занимаются в одной группе. Скоро детям предстоит пойти в школу. Подготовиться помогают им новые развивающие и обучающие занятия.

В детском саду № 90 были выделены отдельные кабинеты с новым оборудованием, которое было куплено на выигранный грант в размере 300 тыс. рублей. Там же занимаются детки с особенностями в речевом развитии. Для них проводят спортивные, развлекательные, разговорные занятия, развивают мелкую моторику рук.

Всего в 2023 году было подано более 200 заявок по двум направлениям — «Качество жизни» и «Экология». В конкурсе участвовали как горожане, так и некоммерческие и общественные организации из Стерлитамака, Уфы, Стерлитамакского и Ишимбайского районов, а также из других городов и регионов страны. Участие дает возможность реализовать свои инициативы при поддержке Башкирской содовой компании.

Ещё одно новшество конкурса касается экологии. Для БСК природная повестка является одной из приоритетных. Предприятие заинтересовано проводить и поддерживать большое количество экологических проектов и мероприятий как на территории города Стерлитамака, так и в республике.