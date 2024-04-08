В Уфе состоялись очередные «Аксаковские чтения»

Аксаковские чтения. Редакция уфимского журнала решила отметить пятилетний юбилей на литературном вечере. Гости читали авторские произведения и любимые стихи, в том числе министр культуры Башкортостана.

Амина Шафикова прочитала стихи Эдуарда Асадова — российского и советского поэта, участника Великой Отечественной войны. И особенно символично, когда круглые даты отмечают в таком формате. На сцену Башкирского драмтеатра выходили известные люди, чтобы спеть, сыграть на инструменте или прочитать стихи.

То, что сегодня в Башдраме проходят «Аксаковские чтения», как раз таки свидетельствует о том, что купечество у нас стремится к духовности, развивается, привлекает внимание. Особенно в сегодняшние дни, когда очень важно помнить.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ