В Уфе состоялись очередные «Аксаковские чтения»

То, что сегодня в Башдраме проходят «Аксаковские чтения», как раз таки свидетельствует о том, что купечество у нас стремится к духовности, развивается, привлекает внимание. Особенно в сегодняшние дни, когда очень важно помнить.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан