В Уфе состоялись очередные «Аксаковские чтения»

Аксаковские чтения. Редакция уфимского журнала решила отметить пятилетний юбилей на литературном вечере. Гости читали авторские произведения и любимые стихи, в том числе министр культуры Башкортостана.
Амина Шафикова прочитала стихи Эдуарда Асадова — российского и советского поэта, участника Великой Отечественной войны. И особенно символично, когда круглые даты отмечают в таком формате. На сцену Башкирского драмтеатра выходили известные люди, чтобы спеть, сыграть на инструменте или прочитать стихи.