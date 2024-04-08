В Уфе после краткосрочного отпуска проводили бойцов СВО

Приехал, чтобы жениться. Один из бойцов сегодня отправился обратно в зону СВО в новом статусе. В Уфе проводили очередную группу военнослужащих. Вице-премьер Ирек Сагитов вручил уроженцу Сибая, который ранее проявил себя в ходе службы на спецоперации, медаль Шаймуратова. Награды удостоили еще семь военнослужащих.

Вице-премьер Ирек Сагитов поблагодарил бойцов за службу. По его словам, полк «Башкортостан» с честью выполняет боевой долг на передовой. Во время отправки съёмочная группа телеканала БСТ передала в зону СВО посылку для нашего коллеги – журналиста Рафика Ахметшина, который также служит в составе полка. Ранее редакция службы новостей организовывала сбор средств на квадрокоптер. За короткий срок с помощью жителей региона собрали 253 тыс. рублей.