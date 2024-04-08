В Башкирии появились 30 новых туристических автобусов

Компании "Башавтотранс" передали 30 новых туристических автобусов "Ютонг". Новостью в своих социальных сетях поделился Глава Башкирии Радий Хабиров. Комфортабельные автобусы уже успели произвести впечатление на местных жителей и туристов: ранее "Башавтотранс" приобрел 52 таких машины, которые показали себя с лучшей стороны.

По словам руководителя региона, в будущем планируется запустить новые автобусы не только по республике, но и в других регионах, включая южные направления. Они окажут большую помощь в организации форумов, проведении юбилейных мероприятий и доставке участников специальных военных операций к местам службы.



"Башавтотранс" продолжает работу по совершенствованию услуг. Это очередной большой вклад республики в обновление автопарка государственного перевозчика в республике.