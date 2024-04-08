Паводок в Башкирии: в регионе эвакуируют жителей одного из районов

В деревне Старощемерово Мечетлинского района произошло подтопление 4 домов. На месте сейчас находятся спасатели Госкомитета республики по ЧС. Они сообщили, что было эвакуировано 9 человек, в том числе 5 детей.

Все из-за подъема уровня воды в реке Ай. Также в населенном пункте подтопило дорогу. На самой реке наблюдается ледоход. Спасатели отмечают, что вода уже практически перестала прибывать. Между тем уровни основных рек региона продолжают расти. Так, за сутки 125 см прибавила Белая в районе Уфы.