В Башкирии военнослужащим начнут выдавать сертификаты на реабилитацию

В ближайшее время в республике начнут выдавать сертификаты на реабилитацию военнослужащих. Их номинал составит 52,5 тысячи рублей. Участники СВО оставляют заявки на получение новой меры поддержки. Об этом заявили на оперативном совещании в правительстве.

В 2023 году на помощь бойцам и их семьям из бюджета региона направили более 5 млрд рублей. В этом году сумма еще больше — свыше 6 млрд. Военнослужащие и их близкие могут воспользоваться правом на санаторно-курортное лечение, получить сертификаты на газификацию и не только. Всего от Башкортостана в дополнение к федеральным действуют 39 мер поддержки.