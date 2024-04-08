В зону СВО из Башкортостана отправился 119-й гумконвой

Это и полк «Башкортостан», и батальон имени Шаймуратова и Достовалова. От имени руководства Республики Башкортостан благодарю всех, кто принял участие в подготовке очередной гуманитарной колонны. Особую благодарность хочу выразить водительскому составу. У нас есть водитель, который доставил груз уже более 69 раз.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан