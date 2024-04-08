В зону СВО из Башкортостана отправился 119-й гумконвой

В зону спецоперации из Башкортостана отправился 119-й гуманитарный конвой. В формировании адресной помощи активное участие приняли организации, общественные объединения, а также неравнодушные граждане пяти муниципальных образований республики.

В состав груза входят 5 автомобилей повышенной проходимости, 25 кубометров пиломатериалов, 32 куба отопительных дров, бензопилы, генераторы, рации, автозапчасти, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, а также посылки от родственников. Груз предназначен для 10 воинских подразделений. 

Это и полк «Башкортостан», и батальон имени Шаймуратова и Достовалова. От имени руководства Республики Башкортостан благодарю всех, кто принял участие в подготовке очередной гуманитарной колонны. Особую благодарность хочу выразить водительскому составу. У нас есть водитель, который доставил груз уже более 69 раз.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Уфимская волна