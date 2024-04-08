В Башкирии идёт набор на службу по контракту в сухопутные войска

В Республиканском пункте отбора на военную службу по контракту идет набор в сухопутные войска — танковые и мотострелковые подразделения. Сюда приезжают добровольцы со всего Башкортостана, иногда приходят семьями: отец и сын. Их стараются устроить в одну воинскую часть.
Сейчас уже нередко встречаются и женщины-военнослужащие. Всех контрактников обеспечивают денежным довольствием и социальными гарантиями, которые в том числе распространяются и на членов их семей. Предусмотрена и дополнительная финансовая поддержка именных военных подразделений со стороны региона и муниципалитетов.
О порядке поступления на службу можно узнать по единому справочному номеру 117 или позвонить в Ситуационный центр — 122. Кроме того, можно обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту в Уфе на улице Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуги, чат-бот в Телеграме, на сайтах башбат.рф и Минобороны.