В Башкирии идёт набор на службу по контракту в сухопутные войска

В Республиканском пункте отбора на военную службу по контракту идет набор в сухопутные войска — танковые и мотострелковые подразделения. Сюда приезжают добровольцы со всего Башкортостана, иногда приходят семьями: отец и сын. Их стараются устроить в одну воинскую часть.

Сейчас уже нередко встречаются и женщины-военнослужащие. Всех контрактников обеспечивают денежным довольствием и социальными гарантиями, которые в том числе распространяются и на членов их семей. Предусмотрена и дополнительная финансовая поддержка именных военных подразделений со стороны региона и муниципалитетов.