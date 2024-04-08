В Уфе почтили память Владимира Жириновского

Патриот, человек широкой души и политик мирового уровня. 6 апреля ровно два года, как не стало Владимира Жириновского. Основатель либерально-демократической партии оставил ярчайший след в истории страны.

В Уфе сторонники Жириновского — актив партии и просто люди, которые были с ним знакомы и кому он помог, пришли почтить память о нем. На площадке выставочного комплекса «ЭКСПО» организовали показ документального фильма «Я — не легенда». Это воспоминания его соратников, друзей и, конечно, архивные выступления самого Владимира Вольфовича.