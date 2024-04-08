Жители Башкирии бесплатно проверили свои тонометры

В двух городах республики бесплатно проверяли тонометры всем желающим. Такую акцию проводят ежегодно во Всемирный день здоровья. Уже около 200 жителей Стерлитамака проверили достоверность показаний своих бытовых тонометров. Специалисты системы Росстандарта выявили среди них только 5% непригодных приборов.

Метрологи также давали и рекомендации по устранению выявленных неисправностей. Сегодня тонометры проверяли на отклонения от заводских характеристик уже в Уфе. В прошлом году более 300 аппаратов прошли через специалистов, и только 5 процентов из них были рекомендованы к ремонту.