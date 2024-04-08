ФК «Уфа» одержал победу над ФК «Челябинск» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» одержал важную победу в матче седьмого тура Золотой группы Второй лиги 2:0. Соперником нашей команды на стадионе «Нефтяник» стал один из лидеров сезона — ФК «Челябинск».

Уфимцы открыли счёт в начале второго тайма, Мигран Агеян выкатил мяч на Романа Пасевича, которому осталось лишь переправить мяч в пустые ворота. Через несколько минут «Челябинск» остался в меньшинстве, капитан гостей Виктор Курышев был удалён за фол последней надежды.