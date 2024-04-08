Помощь Оренбуржью и Белгородской области: итоги оперативного совещания с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов усилить работу по ямочному ремонту на дорогах, а также благоустройству районов и городов. Об этом руководитель Башкортостана заявил на оперативном совещании в Правительстве. Были затронуты не только темы, касающиеся непосредственно республики. Власти региона также обсудили помощь пострадавшему от наводнения Оренбуржью и находящейся под обстрелами Белгородской области.

Одна из главных тем российской повестки — наводнение в Оренбургской области. Из-за прорыва дамбы под водой оказался второй по численности город региона — Орск, а также близлежащие населенные пункты. С учетом того, что Башкортостан граничит с пострадавшей областью, Радий Хабиров поручил оказать соседям любую необходимую помощь.

Это наши добрые соседи, они в беде оказались – значит, надо помогать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помогут власти республики и находящейся под постоянными обстрелами Белгородской области. По словам Радия Хабирова, накануне губернатор приграничного региона в телефонном разговоре попросил приютить 500 детей. Как стало известно на совещании, их разместят в двух муниципалитетах Башкортостана.

Я прошу глав муниципалитетов, куда дети приедут, принять личное участие и проверить готовность. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На постоянном контроле власти региона держат и тему поддержки военнослужащих, которые как раз таки делают всё, чтобы нейтрализовать противника. В этом году республика выделила на помощь бойцам СВО и членам их семей более 6 млрд рублей, что на 1 млрд больше по сравнению с 2023-м. Всего действуют 39 мер поддержки. В числе новых — сертификаты на реабилитацию, которые начнут выдавать в ближайшее время.

В ближайшее время планируем начать выдачу сертификатов на реабилитацию отдельных категорий жителей, в том числе участников спецоперации, номиналом 52 478 рублей. Из бюджета республики на эти цели ежегодно планируем направлять по 90 млн рублей. Сейчас идёт приём документов. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Всего неделя остается до начала посевной кампании. Большая часть техники, которая выйдет на поля, уже прошла техосмотр. Семенами и удобрениями хозяйства обеспечены. Глава Башкортостана пожелал сельчанам успешно провести весенне-полевые работы, ведь от этого напрямую зависит продовольственная безопасность.

Республика полностью подготовлена к проведению посевной кампании в оптимальные агротехнические сроки. По предварительной оценке, во второй декаде апреля некоторые районы уже смогут приступить к полевым работам. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан.

О своих достижениях на совещании рассказала руководитель стерлитамакского предприятия «Красный пролетарий». Крупнейший производитель оборудования для различных отраслей промышленности в прошлом году в два раза увеличил объём продукции. Индекс промпроизводства вырос почти в четыре раза.

В числе присутствующих на оперативном совещании был и первый вице-премьер Правительства Азат Бадранов. Полтора года он провел на службе в зоне спецоперации. Дальнейшую работу он продолжит уже внутри региона.

Министр ЖКХ сообщила, что в республике выросло число городов с благоприятной средой: с 33% до 81% за последние 5 лет. Радий Хабиров поручил довести этот показатель до 100% к следующему году.