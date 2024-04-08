Башкирия отправила в Оренбург первый гуманитарный груз

В соседнем регионе сложилась тяжелая ситуация из-за паводка, где подтоплены порядка 4 тысяч домов, и более 6 тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться перед натиском стихии. Глава Оренбурга обратился с просьбой о помощи в администрацию башкирской столицы.
На протяжении суток шел сбор воды и средств гигиены. В итоге собрали более 25 тысяч литров воды и свыше 3 тысяч упаковок салфеток. На призыв откликнулись все.
Помимо этого, 11 спасателей Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России уже работают в Оренбургской области и оказывают помощь жителям поселка Тоцкое. Всего с 5 апреля башкирскими спасателями эвакуированы 150 человек, в том числе 40 детей. Из воды вытащили десятки домашних животных.