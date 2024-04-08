В Башкирии более тысячи домов пострадало от паводка

Более тысячи садовых и придомовых участков Башкортостана пострадали от паводка. Подтоплены дороги и низководные мосты. Количество талых вод в 2024 году превысило показатели прошлых лет. На данный момент на контроле республиканского МЧС 40 ситуаций в 19 муниципалитетах.

Впору запрещать не столько въезд, сколько заплыв. Мелководная река Юрмаш разлилась в небывалых масштабах, затопив семь садовых товариществ Калининского района Уфы.

Местные не помнят такого подтопления за последние десять лет. Широковы живут в саду круглый год, сообщения об эвакуации слышали, но и предположить не могли, что останутся изолированными от окружающего мира.

Люция Широкова не выходит из дома с четверга, хорошо, родные привозят продукты через спасателей. Спецслужбы дежурят здесь круглые сутки. Помогают и соседи — часть СНТ огородили в прошлом году, соорудили своего рода дамбы и вырыли траншеи, которые и спасли от большой воды.

На контроле республиканского МЧС 40 ситуаций в 19 муниципалитетах. Подтоплены около тысячи двухсот участков, в том числе садовые и придомОвые. Так, в деревне Старомещерово Мечетлинского района пришлось эвакуировать 9 человек, в том числе 5 детей. Всё из-за подъема уровня воды в реке Ай.

Также в населенном пункте подтопило дорогу. На самой реке наблюдается ледоход. По республике на некоторых участках затор, поэтому проводят взрывные работы.

Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды из-за атмосферных фронтов. Нынешний температурный режим почти на три градуса выше среднестатистических показателей на этот период.