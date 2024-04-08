В Башкирии пополнили туристический автопарк новыми автобусами

Туристический автопарк Башкортостана пополнили 30 новых автобусов. Техника марки «Ютонг» будет курсировать по маршрутам как внутри республики, так и за ее пределы. Кроме того, автобусы будут использовать для перевозки участников специальной военной операции и гостей всероссийских и международных мероприятий. Ключи от новой техники руководителям автотранспортных предприятий вручил глава региона Радий Хабиров.

От Дюртюлей до Актобе в Казахстане. На каждом из 30-ти новых автобусов указан свой маршрут. Это туристический транспорт, но его также будут использовать для перевозки башкирских бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.

Кроме маршрутов СВО, у нас еще задачи стоят проведения всех международных мероприятий, всероссийских мероприятий. И в этом году мы достойно подготовимся к юбилею столицы, 450-летию Уфы. И, конечно же, эти автобусы будут радовать наших гостей, друзей и жителей. Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»

Новая партия техники позволила увеличить туристический автопарк до 82 единиц. Как рассказали в «Башавтотрансе», этого количества достаточно, чтобы полностью покрыть потребность республики в комфортабельном туристическом транспорте.

Автобус вмещает 51 пассажира. У каждого из них — регулируемые сиденья с индивидуальными USB-разъемами. А в начале и в конце салона есть мультимедийные экраны.

Техника отправится в 13 автотранспортных предприятий Башкортостана. Радий Хабиров вручил ключи от автобусов их руководителям.

Мы продолжим безостановочно улучшать парк автобусов в нашей республике, нашего «Башавтотранса». Если взять по Уфе, чтоб вы сами понимали, что средняя продолжительность, средняя жизнь нашего автобуса — это более трех лет, 3–4 года. Это один из самых молодых автопарков в Приволжском округе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан