В Башкирии пополнили туристический автопарк новыми автобусами

Туристический автопарк Башкортостана пополнили 30 новых автобусов. Техника марки «Ютонг» будет курсировать по маршрутам как внутри республики, так и за ее пределы. Кроме того, автобусы будут использовать для перевозки участников специальной военной операции и гостей всероссийских и международных мероприятий. Ключи от новой техники руководителям автотранспортных предприятий вручил глава региона Радий Хабиров.
От Дюртюлей до Актобе в Казахстане. На каждом из 30-ти новых автобусов указан свой маршрут. Это туристический транспорт, но его также будут использовать для перевозки башкирских бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.
Новая партия техники позволила увеличить туристический автопарк до 82 единиц. Как рассказали в «Башавтотрансе», этого количества достаточно, чтобы полностью покрыть потребность республики в комфортабельном туристическом транспорте.
Автобус вмещает 51 пассажира. У каждого из них — регулируемые сиденья с индивидуальными USB-разъемами. А в начале и в конце салона есть мультимедийные экраны.
Техника отправится в 13 автотранспортных предприятий Башкортостана. Радий Хабиров вручил ключи от автобусов их руководителям.
Новая техника выйдет на маршруты уже в ближайшее время. Летом этого года к направлениям следования прибавится черноморское побережье. Жители Башкортостана смогут выехать в Ялту, Анапу и Сочи.