Радий Хабиров посетил новый детский сад в Уфе

Сегодня в ходе рабочей поездки глава Башкортостана Радий Хабиров посетил новый корпус детского сада № 53 в Уфе, который открылся 4 апреля. Трехэтажное здание возвели по нацпроекту «Демография». Корпус рассчитан на 240 детей. Предусмотрены группы раннего развития и с изучением башкирского языка.
Помимо этого есть еще кабинеты логопеда и психолога, сенсорная комната, кабинеты юного эколога и родного края. К слову, Радий Хабиров стал первым, кто оставил свои пожелания в гостевой книге детского сада.
Мы эффективно взаимодействуем с правительством России и планируем построить при федеральной поддержке ещё несколько детских садов. Нам не хватает таких учреждений. Поэтому мы внедрили механизм выдачи сертификатов, когда жители могут воспользоваться услугами частных детских садов. Эту работу надо продолжать. Президент России в своём послании Федеральному собранию объявил о старте с 2025 года программы капитального ремонта детсадов, многие из которых построили ещё в советские годы. Наведём порядок и в старых садиках.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Также Радий Хабиров ознакомился с возможностями
нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спорта ФИЗРА-Д», который
открылся рядом. Он построен по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю
спорт)». На строительство было направлено почти 166 млн рублей. Это крытый
футбольный манеж с двумя полями. Здесь будут тренироваться воспитанники
спортшколы «Академия футбола».
Мы очень хорошо прошли заявочную кампанию. Строим пять таких объектов, два из которых уже ввели в эксплуатацию. Благодаря тому, что приходят инвесторы, сумму, которую мы направляем на строительство ФОКов, увеличиваем в несколько раз. «Бизнес-спринт» — это хороший проект, его курирует заместитель председателя правительства России Дмитрий Николаевич Чернышенко. Огромное спасибо и министерству спорта Российской Федерации. Надеемся, что этот проект будет продолжаться.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан