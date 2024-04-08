Радий Хабиров посетил новый детский сад в Уфе

Мы эффективно взаимодействуем с правительством России и планируем построить при федеральной поддержке ещё несколько детских садов. Нам не хватает таких учреждений. Поэтому мы внедрили механизм выдачи сертификатов, когда жители могут воспользоваться услугами частных детских садов. Эту работу надо продолжать. Президент России в своём послании Федеральному собранию объявил о старте с 2025 года программы капитального ремонта детсадов, многие из которых построили ещё в советские годы. Наведём порядок и в старых садиках.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан