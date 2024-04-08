В Башкирии выведут отечественную породу поросят

Башкирский аграрный университет выведет отечественную породу поросят на замену датским. Это один из самых востребованных видов. Это станет возможным благодаря участию вуза в госпрограмме «Приоритет 2030». БГАУ стал кандидатом после презентации своих проектов и сотрудничества с индустриальными партнёрами. Аграрии полностью расшифруют ДНК и выведут собственный кросс — то есть межпородные гибриды.

Будущего телёнка учёные видят ещё под микроскопом. Наблюдают, насколько жизнеспособны яйцеклетки. Самых сильных после инкубатора пересадят коровам.

Подобную работу в центре Башкирского аграрного университета будут делать с поросятами и водоплавающими птицами. Прежде этим занимались в сотрудничестве с зарубежными организациями. Сейчас начали собирать свои базы данных, впервые в России, в стране её пока нет.

Новые тенденции и в растениеводстве. Спрос на белковые. В частности — горох. Башкирские учёные будут испытывать новый сорт — «Тулпар», заявлено, что в нём содержание протеина выше нормы на 1–2%, но и этого недостаточно, количество белка планируют увеличить ещё на 2–3%.