В Уфе завершилось первенство России по спортивной гимнастике

Сегодня в Уфе завершилось первенство страны по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок. В заключительный день турнира состоялись финалы в отдельных видах. Сразу два представителя республики боролись за медали.

Так выглядит чемпионское выступление на брусьях. Арсений Духно из Москвы стал настоящим триумфатором этого первенства страны, завоевав 4 золотые медали. В личном многоборье, в вольных упражнениях, в опорном прыжке и на брусьях. Еще ни на одном первенстве ему не удавалось выиграть столько наград.

А это выступление еще одного призера соревнований, и тоже на брусьях. Глеб Редькин, представляющий Башкортостан, завоевал серебряную медаль.

На первенстве страны среди юниоров он впервые соревновался по программе кандидатов в мастера спорта. В итоге в личном многоборье Редькин стал 10-м, в трех финалах на отдельных снарядах завершил выступление на пятом месте. Этим результатом воспитанника остался доволен личный тренер гимнаста. Павел Лавриков не так давно переехал в Уфу, чтобы поделиться опытом и помочь развивать в регионе мужскую гимнастику, которой здесь не было 30 лет.

В заключительный день первенства Камилла Абдрашитова из Стерлитамака боролась за медаль в финалах в отдельных видах в вольных упражнениях. Здесь она стала седьмой. Победу одержала София Фестинатова из Владимира. По программе мастеров спорта России лучшей стала Диана Гайнулина из Ростова-на-Дону. Днем ранее она дважды была третьей. Сейчас спортсменке удалось выиграть золото в вольных упражнениях и на бревне.